Ater Ballet Soverato a dicembre su “La 5”

Si è conclusa positivamente l’avventura vissuta dalle danzatrici dell’ Ater Ballet presso gli studi televisivi di Cinecittà di Roma ed il loro rientro a Soverato è previsto in serata. Le regole della differita, durante la quale andranno in onda le trasmissioni del talent show I Crew, nella prima decade del prossimo mese di dicembre, ci impongono di non anticipare molto.

Possiamo, tuttavia, raccontarvi che si è trattata di un’esperienza forte sia a livello emotivo che artistico per la fortuna di poter salire su un palco così importante, ma non solo. I genitori delle allieve avevano firmato per loro, sia pur a titolo gratuito, un contratto di lavoro, perché di lavoro si è trattato, prestato con dignità ma soprattutto con cuore. Un’avventura che ha consentito alle nostre ballerine di lavorare con i professionisti dello spettacolo coreutico nazionale ed internazionale e di mostrare resistenza e tenacia per la riuscita del talent show.

Gli apprezzamenti per la compagnia soveratese, tenuto conto della tenera età delle allieve, sono stati notevoli, non solo dai giudici ma anche da parte delle altre scuole concorrenti.

Stima e ammirazione per la disciplina dimostrata in sala prove, hanno permesso di individuare la direttrice Maria Grazia Sestito, tra le migliori insegnanti idonee a tenere lezioni di stage agli allievi dei 45 gruppi in gara. La sua è stata una collaborazione “naturale” grazie alle grandi doti creative, comunicative ed espressive che hanno trascinato l’attenzione e l’entusiasmo di tutti i partecipanti. Congratulazioni anche alle preziose ed instancabili assistenti coreografe Martina Raffaele e Giulia Raschillà abilissime nel sostenere e guidare le piccole allieve.

Spenti ora i riflettori, le nostre artiste rientrano soddisfatte per le performance presentate ci danno appuntamento in tv a dicembre dove potremo ammirarle e scoprire insieme la posizione conquistata.

Marica Pirelli