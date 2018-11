Attacco horror in Spagna: mamma e figlia uccise dai propri cani

Le due donne sono state trovate morte vicino a Madrid con ferite da morso multiple ai loro corpi che hanno scioccato persino i paramedici

Una madre e una figlia sono state massacrate dai loro stessi cani da compagnia in un attacco horror nella loro casa spagnola. Le due donne sono state trovate morte, con ferite da morso multiple ai loro corpi, in una città vicino a Madrid ieri pomeriggio. Mentre la mamma era quasi interamente coperta di morsi, la figlia aveva subito un infortunio al collo fatale, secondo i media locali. Ad ucciderle due grandi mastini bordolesi che erano stati cresciuti nella casa di famiglia da cuccioli.

Quattro altri cani, di razze non specificate, erano anch’essi nella proprietà in quel momento, ma non hanno partecipato all’attacco. La mamma, 57 anni, e la figlia, 41 anni, sono state trovate morte nella zona residenziale di Balcon del Tajo a Colmenar de Oreja. I loro corpi sono stati scoperti dai loro mariti, che hanno chiamato i servizi di emergenza, rinchiudendo i cani fino al loro arrivo. La Guardia Civil ha riferito che le donne presentavano numerose ferite da morso su tutto il corpo che hanno scioccato persino i paramedici. Apparentemente l’attacco è avvenuto intorno alle 13:00 di ieri.

L’amico di famiglia Raquel ha detto ai media locali: “I cani sono stati allevati da loro e non abbiamo idea del perché le hanno attaccato in questo modo”. Ora gli animali si trovano nel canile di Madrid mentre proseguono le indagini. Dopo questa ulteriore tragedia si torna a interrogarsi e a discutere sulle misure da adottare per scongiurare il ripetersi di tragedie irrimediabili.

Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è la prova che bisogna prestare la massima prudenza ed attenzione quando ci si approccia con qualsiasi tipo di razza di cani di media e grossa taglia perchè non è mai possibile prevedere con assoluta certezza le reazioni istintive ed imprevedibili anche del più amato dei fido. Purtroppo basta scorrere le statistiche e le raccolte dei giornali per vedere quali sono le razze che hanno provocato tragedie irrimediabili, nel corso degli anni.