Attività in preparazione al Natale del Gruppo Scout Agesci “Satriano 1”

In questi giorni, come Gruppo Scout Agesci “Satriano 1”, saremo impegnati in alcune iniziative in preparazione al Santo Natale:

Festa di Natale

Si svolgerà sabato 15 dicembre, nei locali parrocchiali, a partire dalle ore 19,15. Finora hanno dato conferma di partecipazione oltre 160 persone tra scout e familiari.

La serata prevede tre momenti.

Buffet Scout

Ci sarà un rinfresco preparato dai genitori degli stessi scout.

La caratteristica è dovuta a una particolare attenzione all’ambiente per la quale non si useranno piatti, bicchieri e posate monouso. Ogni partecipante è invitato a giungere munito di “gavetta” (stile scout) o altre posate “non usa e getta”.

Preghiera

Un secondo momento si svolgerà in chiesa con una veglia di preghiera. Al richiamo di uno squillo di tromba dal sapore natalizio, tutti i convenuti si recheranno nell’edificio sacro dove vivranno un momento intenso di riflessione animato da Antonio Pittelli e dalla sua Compagnia dei “Sognattori”.

Al termine, i Lupetti del Branco (9-11 anni) insceneranno un Presepe Vivente.

Christmas Party

Il terzo momento della serata si svolgerà nel salone, con un vero e proprio spettacolo.

Condotti dalla presentazione di Antonio Pittelli, darà l’avvio alla serata un mini concerto natalizio proposto dagli scout del Reparto (12-16 anni), diretti dalle Maestre di musica Francesca Procopio e Paola Riccardi.

Nella serata è prevista anche l’esibizione canora degli scout del Clan (16-20 anni).

La compagnia dei Sognattori offrirà un’irresistibile rassegna di sketch comici.

Il tutto sarà intervallato da un “Cruciverba scout” che coinvolgerà tutti i presenti.

Fiaccolata della Luce della Pace di Betlemme

L’altra iniziativa riguarda l’arrivo della “Luce della Pace di Betlemme” che i nostri scouts porteranno nel territorio del soveratese con una fiaccolata che prevede una staffetta a piedi, stile torcia olimpica.

Si partirà da Torre di Ruggiero (martedì 18 dicembre, ore 16,00). La luce raggiungerà Chiaravalle Centrale (sempre martedì 18 dicembre), quindi Argusto (mercoledì 19 dicembre), Gagliato (mercoledì 19 dicembre), Soverato Superiore (giovedì 20 dicembre), Soverato (venerdì 21 dicembre) e Satriano Marina (sabato 22 dicembre).

In ogni luogo, oltre alle parrocchie, la Luce sarà accompagnata presso tutte le persone e le situazioni di disagio e difficoltà indicate.

A Soverato, inoltre, dopo aver fatto ingresso in Parrocchia, la Luce sarà portata presso gli esercizi commerciali del Corso, per giungere fino al Villaggio di Babbo Natale.

Domenica 23 dicembre, antivigilia di Natale, la Luce ripartirà da Satriano Marina per raggiungere contemporaneamente tutte le altre parrocchie del comprensorio che ne hanno fatto richiesta.