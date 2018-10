Auto contro new jersey e guardrail sulla Ss 280, ferito il conducente

Incidente stradale sulla 280 direzione Lamezia Terme in prossimità dello svincolo di Marcellinara alle 5:30 di questa mattina. Per cause ancora in corso di accertamento, una Volkswagen Polo ha perso il controllo urtando violentemente contro i new jersey ed il guardrail di delimitazione della carreggiata.

All’interno dell’auto il solo conducente che ferito è stato trasportato in ospedale dal personale 118. Sul posto vigili del fuoco della sede centrale per la messa in sicurezza della vettura. Traffico bloccato temporaneamente fino al termine delle operazioni di soccorso e la rimozione della vettura.