Auto distrutta da un incendio nella notte

Un’auto e’ stata distrutta, nella notte, a Catanzaro, in Via Tommaso Campanella, da un incendio sulle cui cause sono incontro accertamenti. Il fatto e’ accaduto intorno alle ore 5 circa. Interessata dalle fiamme una Suzuki Vitara con impianto Gpl.

Danni ha riportato anche la vettura parcheggiata nelle vicinanze. Sul posto e’ intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco e’ intervenuta per incendio autovettura. Disagi sono stati causati dal fumo denso e acre agli abitanti della zona ma non si registrano danni a persone o intossicati.

Nessun elemento utile e’ stato rinvenuto circa l’origine dell’incendio. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.