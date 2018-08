Questa notte in contrada Cavagliotti nel comune di Catanzaro, un’auto, Audi A3, è stata avvolta dalle fiamme. La vettura era parcheggiata in una zona isolata ed è andava completamente distrutta.

Al termine delle operazioni di spegnimento, da verifica effettuata, non sono stati rinvenuti elementi utili circa l’origine dell’incendio. Accertamenti sono comunque in corso e al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Non risultano danni a persone.