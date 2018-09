Una Fiat Punto parcheggiata in un cortile, tra le palazzine popolari, nelle vicinanze dell’abitazione del proprietario è stata distrutta da un incendio. E’ successo ieri sera in Via Paraspiti nel comune di Olivadi, in provincia di Catanzaro.

Le cause dell’incendio di probabile origine accidentale.

Paura tra gli abitanti dello stabile situato in prossimità dell’incendio. Disagi dovuti al fumo denso e acre ma non risultano danni a persone.