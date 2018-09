Auto esce fuori strada e precipita in un fosso, nessuna traccia dei passeggeri

Una vettura è uscita di strada ed è precipitata in una cunetta sulla provinciale 19 in direzione Papanice, nel Crotonese. Sul posto, in seguito ad una segnalazione telefonica, si sono precipitati i Vigili del fuoco del comando di Crotone che, una volta raggiunto il mezzo nel profondo fosso, hanno constato che non c’erano passeggeri.

Sono subito state allertate le forze dell’ordine che hanno raggiunto il luogo dell’incidente ed hanno avviato le indagini del caso. Considerate le condizioni del veicolo, che risulta semi distrutto, sembrerebbe quasi impossibile che non ci siano feriti.

Il mezzo, infatti, prima di precipitare nella cunetta, deve aver effettuato una brusca manovra ha anche urtato un albero che è crollato sul manto stradale. Vigili del fuoco e Polizia stradale sono a lavoro.