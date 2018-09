Auto finisce in un burrone, illeso il conducente

Questa mattina intorno alle otto si è verificato un incidente stradale autonomo sulla SP 26 località Maio comune di Joppolo. Per cause in corso di accertamento una Peugeot é andata fuori strada in una scarpata profonda diverse decine di metri.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti sul posto, dopo aver raggiunto, con non poche difficoltà la vettura, hanno accertato l’assenza di persone all’interno dell’abitacolo e successivamente, dopo aver messo in sicurezza la vettura, hanno collaborato al recupero della stessa.

Da accertamenti svolti si è appurato che il conducente, non avendo riportato gravi traumi, aveva raggiunto autonomamente la propria abitazione.