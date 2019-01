Auto in fiamme sulla Ss 106 a Squillace, nessun ferito

Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Soverato e’ intervenuta per l’incendio di un’autovettura sulla SS106, in prossimità dello svincolo di Squillace direzione Catanzaro.

La vettura coinvolta e’ una Opel Insigna che era in transito con a bordo il solo conducente che accortosi di quanto accadeva, ha accostato ed e’ sceso. Non si registrano danni a persone. L’origine dell’incendio sarebbe accidentale.

Disagi per la viabilita’ in quanto una corsia del tratto di strada interessato e’ rimasta chiusa sino al termine delle operazioni di soccorso. Sul posto personale dell’Anas per le operazioni di competenza.