Auto in transito avvolta dalle fiamme, illeso il conducente

In via Fiume Busento in località Sant’Ianni nella zona sud del comune di Catanzaro, un’auto è andata completamente distrutta dalle fiamme. Si tratta di una vettura Kia Rio Gpl ecodinamic in transito che, per cause in corso di accertamento, è stata interessata da un incendio.

A bordo il solo conducente che, accortosi del fumo che fuoriusciva dal vano motore, ha accostato sul ciglio della strada la vettura per abbandonarla proprio prima che venisse completamente avvolta dalle fiamme. Il conducente è rimasto illeso.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Catanzaro, coordinata dal CS Aprile Francesco, che ha effettuato lo spegnimento del rogo evitando il propagarsi delle fiamme all’ambiente circostante.