Incidente stradale intorno alle 20 di ieri sera sulla strada provinciale Taurianova-Cittanova, dove una macchina è stata investita da un toro.

Per fortuna il conducente del mezzo non ha avuto gravi ripercussioni, l’auto però è stata distrutta dall’impatto mentre il toro, rimasto ferito, è ancora in libertà.

Un fatto curioso e fortunatamente senza gravi conseguenze, anche se riporta d’attualità il fenomeno delle “vacche sacre”.