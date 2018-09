Auto perde il controllo sulla Ss 106 e finisce in canale, ferito il conducente

Dopo l’incidente mortale avvenuto nei pressi di Botricello, sempre sulla strada statale 106, questa mattina in prossimità dello svincolo per Vallo di Borgia, una Volkswagen Golf, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo all’interno di un canale adiacente la sede stradale.

A bordo il solo conducente che è stato estratto dalla vettura e consegnato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera di Catanzaro. L’uomo, ferito era comunque cosciente. L’intervento dei vigili del fuoco della sede Centrale è valso ad estrarre la persona incastrata e a mettere in sicurezza la vettura.