Una commerciante di 31 anni, V.C., di Caulonia, è morta oggi in un incidente stradale verificatosi sulla variante della nuova statale 106, tra i comuni di Roccella Ionica e Marina di Gioiosa Ionica.

La donna, per cause da accertare, ha perso il controllo della propria vettura che è andata a schiantarsi violentemente contro il guardrail. La donna è morta sul colpo. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Siderno e di Brancaleone.