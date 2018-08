Auto sbatte contro un albero, gravi due giovani

È di due feriti gravi il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte a Rombiolo. Un’auto sulla quale viaggiavano quattro giovani, per cause in corso di accertamento, in località Croce Pietra nella frazione Pernocari, è andata a sbattere contro un albero.

A fare scattare l’allarme è stato uno dei passeggeri della vettura. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 dell’ospedale di Vibo Valentia, i Vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso.

Per un 25enne, seduto sul sedile anteriore, lato passeggero, dell’auto si è reso necessario il trasporto all’ospedale di Catanzaro dove, dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza, si trova ricoverato in rianimazione.

Le sue condizioni sarebbero molto gravi. Un secondo giovane, ventenne, ricoverato a Vibo, è attualmente intubato nel Reparto di Rianimazione. Solo ferite lievi, invece, per gli altri due occupanti del veicolo.