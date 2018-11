Auto si ribalta a Catanzaro, tre giovani feriti

Tre giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto su Viale de Filippis direzione Sud nel comune di Catanzaro.

I tre viaggiavano a bordo di una Kia Picanto, che probabilmente a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia, ha perso il controllo e si è ribaltata.

I tre giovani che non hanno riportato ferite gravi sono stati comunque trasportati dal personale Suem118 presso struttura ospedaliera di Catanzaro per ulteriori controlli.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco della sede Centrale per la messa in sicurezza della vettura in attesa del soccorso stradale.