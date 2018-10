Auto si ribalta e finisce fuori strada, ferito il conducente

I Vigili del fuoco del Distaccamento volontario di Filadelfia sono intervenuti ieri alle ore 15 circa sulla SP 1 nel comune di Filadelfia per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento una Peugeot 207 è finita fuori strada ribaltandosi più volte con il conducente rimasto incastrato all’interno.

Subito allertati, sono intervenuti i vigili del fuoco del vicino distaccamento volontario che, dopo aver stabilizzato la vettura, hanno provveduto all’estrazione del conducente utilizzando le attrezzature idrauliche di divaricazione e taglio. Il ferito è stato stabilizzato sulla barella spinale e affidato alle cure dei sanitari del 118.