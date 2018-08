Auto si ribalta e finisce in un fossato, tre donne ferite

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri in località Cutruzzo nella frazione Roccelletta del comune di Borgia. Per cause in corso di accertamento, una Mini Cooper ha perso il controllo finendo fuori strada ribaltandosi.

A bordo della vettura c’erano tre donne che, ricevute le prime cure dal personale sanitario del Suem 118, sono state successivamente trasportate all’ospedale di Catanzaro per ulteriori accertamenti. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della vettura in attesa del soccorso stradale.