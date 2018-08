Auto si ribalta in una galleria dell’A2, morto il conducente

Incidente mortale sull’autostrada A2 tra gli svincoli di Sant’Onofrio e Serre, nel vibonese. Un fuoristrada Daihatsu Terios, per cause in corso di accertamento, ha impattato contro un muro in galleria e si è ribaltato. A perdere la vita L.F., originario di Messina che procedeva in direzione Sud.

Sul posto la polizia stradale di Vibo Valentia con il comandante Pasquale Ciocca e i sanitari del 118, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. I vigili del fuoco provenienti dal comando provinciale di Vibo, con l’ausilio di cuscini pneumatici sono riusciti a sollevare il fuoristrada consentendo ai sanitari di estrarre il corpo del conducente dell’auto.