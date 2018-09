Auto si ribalta nel catanzarese, feriti due giovani

Un incidente stradale si è verificato in località Mandile nel comune di Zagarise, in provincia Catanzaro. Una Fiat Punto che procedeva da Zagarise verso la frazione di Uria, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ribaltandosi.

A bordo della vettura due ragazzi poco più che ventenni. Gli stessi hanno riportato lievi ferite e contusioni varie e sono stati presi in consegna dal personale sanitario del Suem118 per le cure del caso. I ragazzi sono stati successivamente trasportati presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina per la messa in sicurezza della vettura in attesa del soccorso stradale per il recupero della stessa.