I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi alle 16 circa sulla SP 17 nei pressi di Mesiano, frazione di Filandari nel vibonese, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate.

Il conducente di una delle due vetture è rimasto ferito ed è stato trasportato presso l’ospedale civile di Vibo Valentia. I vigili hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture.