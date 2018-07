Avviso ai Consumatori – Unigrà richiama 4 lotti di bevande vegetali Orasì

A seguito della segnalazione di un caso di sospetta presenza di tracce di latte su bevanda 100% vegetale Orasì Nocciola etichettata come priva e di successive verifiche interne sulle linee produttive, l’azienda sta conducendo a titolo precauzionale un richiamo nazionale di quattro lotti di prodotto.

Bevanda OraSì Noce, lotto 8019 con scadenza 16/10/2018; Bevanda OraSì Noce, lotto 8038 con scadenza 4/11/2018; Bevanda OraSì Soia-Cacao, lotto 8018 con scadenza 15/10/2018; Bevanda OraSì Nocciola, lotto 8142 con scadenza 17/5/2019.

Sono questi i quattro lotti che Unigrà – gruppo agroindustriale di Conselice (RA) -, in linea con la sua politica di massima tutela dei propri consumatori e della qualità dei propri prodotti, ha deciso di richiamare dal mercato, a seguito della segnalazione di un consumatore sulla Bevanda OraSì Nocciola e di successive indagini interne da parte del dipartimento di Assicurazione Qualità che ha effettivamente riscontrato alcune tracce di latte e derivati nei quattro lotti richiamati.

Attualmente sono in corso ulteriori e più approfondite analisi commissionate ad un laboratorio esterno accreditato. Tuttavia, a tutela della salute dei consumatori, l’Azienda ha subito avviato a titolo precauzionale una campagna nazionale di richiamo di tutte le bevande dei suddetti lotti potenzialmente interessate dalla presenza dell’allergene latte non segnalato in etichetta.

Altresì, l’azienda ha tempestivamente aggiornato i clienti destinatari della merce, segnalato l’accaduto sulla propria pagina Facebook, www.facebook.com/OraSi.PiacereTuttoVegetale/ e pubblicato sul proprio sito web, www.orasivegetale.it, anche una serie di FAQ utili ai consumatori, www.orasivegetale.it/domande-frequenti-richiamo-prodotti/. Provvederà inoltre, nei punti vendita coinvolti, a divulgare dettagliate informazioni in modo che eventuali persone allergiche al latte e suoi derivati che dovessero avere già acquistato i prodotti oggetto di richiamo possano evitare il consumo dei lotti indicati. È inoltre disponibile l’indirizzo mail info@orasivegetale.it per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimento.

In ogni caso si raccomanda ai consumatori allergici alle proteine del latte di non consumare le bevande alla noce, alla nocciola e a soia-cacao con i numeri di lotto segnalati, e di riportarle invece al punto vendita d’acquisto. I prodotti sono sicuri per le persone non allergiche.

Si ribadisce che i lotti coinvolti dal richiamo sono i seguenti:

*Le informazioni sul lotto di produzione si trovano nella parte superiore della confezione.

Unigrà vuole inoltre sottolineare che questo richiamo nazionale si riferisce esclusivamente ai lotti dei prodotti menzionati e non riguarda in nessun modo né altri lotti degli stessi prodotti, né altri prodotti a marchio OraSì.