Badolato – Auto in fiamme davanti casa del proprietario, nessun ferito

In fiamme un’auto che era parcheggiata nelle vicinanze dell’abitazione del proprietario. Nella notte, a causa dell’incendio, la Volkswagen Polo è andata completamente distrutta. Il fatto è accaduto in via Aldo Moro nel comune di Badolato Marina.

Il proprietario era da poco rientrato a casa con la sua famiglia quando dalla finestra di casa si è accorto delle fiamme. Allertati, i vigili del fuoco giunti sul posto hanno appurato che l’origine del rogo è da ritenersi di natura accidentale. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta dalle fiamme.