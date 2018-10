Badolato – Scuola, assemblea dei genitori per confronto con il comune

Dalla urgente definizione dei lavori ristrutturazione della Scuola Media di Badolato Marina (in corso ormai da oltre 3 anni) alle problematiche legate ai servizi Scuolabus e Mensa Scolastica: rivendichiamo legittimi diritti per tutti gli scolari e chiediamo servizi giusti ed equi per tutti.

Nella mattinata di Sabato 29 Settembre i genitori dell’Associazione MaMa di Badolato hanno voluto organizzare, all’ingresso dell’attuale Scuola Media cittadina (ubicata presso i locali dell’ex carcere/centro COM), un sit-in simbolico di protesta.

Un’azione spontanea e autonoma messa in campo per sollecitare chi di dovere a definire in tempi rapidi e certi i restanti lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali della vecchia Scuola Media (ormai andati alla lunga, oltre i 3 anni, per varie questioni burocratiche e non) con un cronoprogramma preciso.

L’Associazione MaMa aveva già avuto modo di incontrare l’amministrazione comunale nelle scorse settimane, mettendo in evidenza anche le questioni e le problematiche legate al servizio scuolabus (al momento non ancora operativo) e del servizio mensa, rivendicando legittimi diritti per tutti gli scolari e chiedendo servizi giusti ed equi per tutti.

A margine dell’iniziativa i rappresentanti della stessa Associazione hanno incontrato l’attuale dirigente scolastica, la reggente prof.ssa Spanò, alla quale hanno manifestato le

Proprie preoccupazioni e chiesto sostegno al fine di sbloccare e risolvere definitivamente la consegna dei lavori dell’Istituto di via Mare/Nazionale per un immediato trasloco delle classi e dei ragazzi dall’ex carcere/centro Com di via Gramsci. La Dirigente si è dimostrata solidale con le famiglie impegnandosi, per quanto rientrante nelle sue competenze, nella ricerca di eventuali soluzioni.

Inoltre, per facilitare una discussione generale tra i genitori badolatesi e gli Enti preposto, con l’obiettivo di avviare un confronto e condividere proposte risolutive, l’Associazione MaMa ha deciso di indire un’assemblea dei genitori per MARTEDÌ 09 Ottobre alle ore 16.30/17.00 presso la sala della delegazione municipale di Badolato Marina, invitando ad un confronto anche il Comune di Badolato, l’Unione dei Comuni, l’Istituto Comprensivo di Badolato e le ditte appaltatrici dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della Scuola Media e dei servizi scuolabus e mensa scolastica.

Siamo convinti e determinati: bisogna trovare subito delle soluzioni concrete per i nostri ragazzi e per i loro sacrosanti diritti; senza rimpalli di responsabilità e con tempi certi; evitando strumentalizzazioni e discussioni inutili.