È giunto a destinazione un Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare decollato, per un trasporto sanitario urgente in favore di una bambina di 8 anni in imminente pericolo di vita, nella giornata di ieri dall’aeroporto di Lamezia Terme, con destinazione aeroporto di Genova.

