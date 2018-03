Bar frequentati da pregiudicati, disposta la chiusura per 15 giorni di due locali

Il Questore della Provincia di Catanzaro ha adottato due provvedimenti di chiusura temporanea, a carico di due bar: uno si Viale Isonzo e uno si via Teano in località Aranceto. Gli uomini della Squadra Volante, “vigilando” sulla città di Catanzaro, hanno notato, nei due locali, sempre le stesse persone (con precedenti penali e di polizia, soprattutto in materia di stupefacenti), considerate pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica in quanto qualcuno anche sottoposto a misure di prevenzione.

L’abituale aggregazione nel locale di persone gravate da pregiudizi penali, secondo la legge, costituisce un sufficiente indizio che all’interno dell’esercizio si possano programmare e pianificare attività delittuose. Pertanto, l’art.100 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, attribuisce al Questore la possibilità, indipendentemente della responsabilità dell’esercente, di chiudere il locale per un certo periodo di tempo per dare a tutti la possibilità di cambiare condotta di vita. In entrambi i casi il provvedimento di chiusura adottato dal Questore ha la durata di 15 giorni.