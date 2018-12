Bel tempo a Natale e Santo Stefano in Calabria, in arrivo il freddo

Dopo una settimana caratterizzata da piogge e instabilità, questi due giorni di grande festa saranno all’insegna del sole e del cielo limpido, anche se persisterà un forte vento, temperature in picchiata e in alcune zone anche la nebbia.

Il tempo sarà in miglioramento su tutta la penisola pure nei giorni successivi, ma per l’ultimo dell’anno arrivano impetuosi correnti nord-orientali che soffieranno anche sulla nostra Regione, portando precipitazioni, un brusco calo delle temperature e neve sulle zone esposte per salutare il 2018 e accogliere il 2019.