Bimba di due mesi muore a Catanzaro, riscontrate fratture pregresse. Aperta indagine

E’ arrivata all’ospedale Pugliese di Catanzaro dal presidio di Vibo Valentia, ma per lei non c’è stato nulla da fare. I medici – lo riferisce questa mattina la Gazzetta del Sud – non sono riusciti ad evitare il decesso di una bimba proveniente dal Reggino e trasportata ieri notte prima all’ospedale di Vibo e poi in quello della città capoluogo di Regione.

Non si esclude che possa aver subito violenze, considerate le ferite che i sanitari avrebbero notato sul suo corpicino. I sanitari hanno subito allertato le forze dell’ordine e la polizia è prontamente intervenuta.

Nel visitare la piccola infatti sembra che siano stati riscontrati segni di fratture pregresse, come la rottura delle costole. Le indagini vengono seguite dalla Squadra Mobile di Catanzaro.