Bomba d’acqua nel catanzarese, persone in salvo sui tetti

E’ stata l’esondazione di alcuni corsi d’acqua, ingrossati dalla pioggia battente, a provocare l’interruzione della strada statale 106 e l’allagamento di decine di villette estive a Simeri Mare, nel catanzarese. Stamane si e’ sfiorata l’ennesima tragedia. Sono state decine le persone tratte in salvo da Vigili del Fuoco e Carabinieri a causa dalla violenta ondata di maltempo che ha interessato la zona.

Diversi automobilisti sono stati tratti in salvo dalle loro automobili, bloccate sia sulla strada statale 106 che nelle strade interne. L’acqua ha superato il metro di altezza e ha allagato tutto con violenza. Solo il pronto intervento di Vigili del Fuoco e Carabinieri ha scongiurato vittime.

Molto critica la situazione nella zona residenziale di Simeri Mare, dove le abitazioni, per fortuna in gran parte disabitate in questo periodo, sono state completamente allagate. Molte persone hanno trovato riparo sui tetti e nei piani alti e sono ancora in corso interventi di soccorso per raggiungere tutte le zone isolate. Chiuse le scuole di localita’ Roccani, nel territorio di Simeri Crichi.

Sono esondati tutti i corsi d’acqua della zona. Il torrente Fegato ed i fiumi Alli e Simeri hanno invaso ogni cosa con una violenza ed una portata inauditi. Da pochi minuti la statale 106 e’ stata riaperta, ma il traffico e’ comunque notevolmente rallentato.