Bombola del gas squarciata da un tagliaerba, tragedia evitata

Tragedia evitata per miracolo nel pomeriggio di giovedì 11 aprile a Crotone quando un uomo per errore durante un lavori di giardinaggio ha intaccato con il tagliaerba una bombola di gas gpl che si trovava sotto terra.

In questo modo si creava uno squarcio al serbatoio con fuoriuscita di gas. Fortunatamente non si creava la scintilla che poteva innescare uno scoppio e provocare una tragedia. Sul posto è intervenuta una squadra Vigili del Fuoco intervenuta per bonificare la zona e mettere in sicurezza la bombola.