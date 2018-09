Borgia – Incendio al chiostro della chiesa Santa Maria della Roccella, indagini

Un incendio è divampato in un sottoscala del chiostro della chiesa Santa Maria della Roccella. Le fiamme hanno interessato alcuni materiali in disuso e rifiuti vari che erano stati accatastati in un sottoscala del chiostro della chiesetta situata a Roccelletta di Borgia.

Intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro che durante le operazioni di spegnimento hanno trovato tra le fiamme quattro bombole di gpl che tempestivamente sono state allontanate e messe in sicurezza. Per fortuna non si registrano danni a persone e alla struttura. Intanto, sono in corso indagini per risalire alla causa dell’incendio,a l moemnto non si esclude la natura dolosa del rogo.