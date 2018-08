Borgia – Incendio in un magazzino, avviate indagini

Squadre del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro sono intervenute nel comune di Borgia per un incendio di un locale, situato in uno stabile su unico livello, adibito a magazzino contenente della legna, conserve e materiale vario.

Le cause sono in corso di accertamento. Le fiamme hanno interessato anche il tetto, con struttura in legno e laterizi, che è completamente crollato. Sul posto una squadra vigilfuoco della sede Centrale con supporto di autobotte e le operazioni di intervento sono state coordinate dal Caposquadra Giuseppe Garigliano. Per fortuna no si registrano feriti.