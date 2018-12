Borsa di studio di Federfarma Catanzaro a studenti Calabresi

Federfarma Catanzaro ha l’occasione di dare una borsa di studio a studenti Calabresi. La possibilità ha origine dal convegno di un anno fa in cui hanno partecipato i dirigenti della New Line, società che si occupa di analisi dei dati nell’ambito del mondo farmacia.

Il premio consiste in una borsa di studio “una Tantum” su una tesi il cui argomento sia attinente ai temi di “analisi dei dati della farmacia per il supporto alla gestione”, sharing economy e marketing farmaceutico.

Sarà rivolto a laureandi o neolaureati Calabresi in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceuiche di tutti gli atenei italiani, che hanno ottenuto tutti i crediti formativi previsti dal proprio piano di studio e per i neolaureati, aver conseguito il titolo dopo il 1 gennaio 2018. La borsa di studio verrà consegnata durante il convegno del 09 marzo 2019 “ Il nuovo contesto normativo delle farmacie italiane prospettive e opportunità”

In un contesto in cui tutto si muove a velocità elevata, in cui l’instabilità coinvolge tutte le dimensioni, dagli aspetti normativi alle attese dei cittadini, è importante avere punti di riferimento precisi per poter disegnare il percorso della propria Farmacia, monitorarlo e affinarlo strada facendo.

New Line è da 35 anni a fianco della Farmacia Italiana, sempre con l’obiettivo di fornire ai Farmacisti strumenti di supporto al sempre più complesso compito di dirigere la propria impresa e individuare in modo chiaro opportunità e criticità.

In questo quadro si pone questa iniziativa. Il nostro comune intento è quello di propagare, proprio partendo dai giovani del territorio, la cultura del dato e del rigore con cui è necessario utilizzarlo come strumento operativo quotidiano.