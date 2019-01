Bracciante agricolo disperso ritrovato dai carabinieri

Il 18 gennaio, nell’ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio coordinato del Reparto Carabinieri Parco Nazionale d’Aspromonte di Reggio Calabria, i militari delle Stazioni Parco di Gerace e di San Luca, con la preziosa collaborazione del CAI Soccorso Alpino, dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, della Stazione Carabinieri di San Luca e degli operai di Calabria Verde, hanno rintracciato F.D., classe ’72, bracciante agricolo incensurato, originario di Locri e residente a San Luca, la cui scomparsa era stata denunciata la sera del giorno precedente, mentre lo stesso era intento a raggiungere l’allevamento di bestiame del padre.

Le incessanti ricerche, tempestivamente avviate in seguito all’attivazione del piano provinciale di ricerca da parte della Prefettura di Reggio Calabria, hanno dunque permesso il ritrovamento in località Pietra Cappa, precisamente sotto il casello di San Giorgio, alle ore 16.00 di oggi.

Completati i necessari controlli medici e le cure del caso, la persona, dopo una notte all’addiaccio, è risultato in buono stato di salute.