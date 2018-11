La grande festa del progetto culturale: ospiti Fabio Brescacin, Sara Papa, Annagioia Gaglianò, Eneh, Francesco Scandinavo

Buon compleanno Naturium! Cinque anni di impegno per il biologico in Calabria: progetti culturali, incontri, convegni, seminari sull’alimentazione sana, sostenibile e naturale.

Un grande traguardo che verrà degnamente celebrato il prossimo 2 dicembre, a partire dalle ore 18, presso il centro commerciale “Marconi” di Rende (Cs). Sarà una festa bellissima, con tanta musica, degustazioni gratuite e momenti di riflessione sui temi del “gusto” e del “giusto”. Giusto come il prezzo da riconoscere agli agricoltori che portano sulle nostre tavole prodotti biologici e biodinamici di alta qualità, combattendo la più importante battaglia per il nostro pianeta: dare un futuro alla Terra, difendendo, nel contempo, la nostra salute. Gusto come le bontà “Terre di Ecor” e la convenienza dei 320 prodotti prodotti selezionati del paniere “bio per tutti” che Naturium consiglia da sempre per le eccezionali caratteristiche, uniche sul mercato.

Ne parleremo con Fabio Brescacin, presidente di “Ecor NaturaSì”, la più importante azienda di distribuzione di prodotti biologici e biodinamici in Italia e tra le principali in Europa. Non mancherà lo spazio dedicato ai grani antichi ed al buon pane fatto in casa, direttamente spiegato dalla nota presentatrice televisiva, scrittrice, chef e influencer Sara Papa. Inevitabile un tuffo nel mondo vegetariano e vegano con l’esperta Annagioia Gaglianò, youtuber di successo con i suoi tutorial di ricette rigorosamente “green”. E poi la musica. Ospiti della serata, Elisabetta Eneh (The Voice of Italy) e il cantautore Francesco Scandinavo. In esposizione, i marchi storici dell’agroalimentare “made in Calabria”, perché uno dei valori di Naturium è la promozione delle forze sane, positive del territorio.

La festa del 2 dicembre sarà anticipata da una offerta promozionale da non perdere. A partire dal 23 novembre, il Naturium di Rende garantirà il 10 per cento di sconto su tutta la spesa.