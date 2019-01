Un cadavere e’ stato scoperto, nella mattinata di oggi, in un canale di irrigazione, in contrada Torricella, a Corigliano Rossano (Cosenza), non lontano dal porto.

Si tratta del corpo di un uomo, senza documenti. Ignote le cause del decesso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato la salma, e i carabinieri, che hanno avviato delle indagini per risalire all’identita’ della persona deceduta.