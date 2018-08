Calabresi al top nel poker, tanti i successi dei giocatori della regione

Il gioco del poker ormai appassiona tantissime persone da ogni parte d’Italia e si moltiplicano i tornei, anche internazionali, disputati sia on line che off line: in quello che ormai sembra essere uno dei giochi più amati, diversi sono i nomi di spicco provenienti dalla Calabria, che si conferma una delle regioni con più campioni emergenti.

Gli ultimi anni, infatti, hanno visto l’affermazione sui principali tavoli internazionali di diversi giovani pokeristi provenienti proprio dalla Calabria. Pellicanò, Gaetano, Sorrentino, Levato, sono solo alcuni dei nomi balzati agli onori delle cronache con vittorie sorprendenti e ricchi montepremi portati a casa a suon di tenacia, abilità e lunga preparazione.

Pasquale Pellicanò, di Reggio Calabria, è attivo già da diversi anni e ha collezionato diversi risultati importanti sin dal 2009, anno in cui finì terzo al Main Event di Saint Vincent dell’Italian Rounders Poker Tour, per poi vincere il primo premio in una tappa dell’edizione successiva a Campione d’Italia e conquistare il quarto posto nel Campionato Nazionale Poker Club del 2011, sempre a Campione d’Italia. Conosciuto nell’ambiente con il nickname di PACOrc1984, nel 2016 Pellicanò ha aggiunto ai suoi già numerosi successi anche la vittoria del Sunday High Roller di PokerStars, battendo giocatori più quotati e famosi.

Non meno importante è il percorso seguito invece da Raffaele “le_po_ma” Gaetano, pokerista di Gioia Tauro dall’approccio molto tecnico e studiato, che già nell’anno d’esordio, il 2009, riuscì a conquistare un terzo e un nono posto nelle Notti degli Assi di Portomaso. Da lì in poi, i risultati si sono susseguiti rapidi: un sesto posto al Main Event No Limit Hold’em di una tappa dell’IPT di Malta nel 2011, un’ottima ventunesima posizione nel 2014 in un evento di Campione d’Italia legato al WPTN, fino alla vittoria nel No Limit Hold’em Flipout dell’EPT di Malta del 2015.

Più aggressivo è, invece, lo stile di gioco di Domenico Cordì, sempre da Gioia Tauro, campione dell’IPT 2011 di Poker Tour e autore di altri importanti risultati, come il sesto posto nello stesso anno all’IPT di Nova Gorica e la sedicesima posizione nel 2012 nell’evento principale dell’IPT di Sanremo, mentre il catanzarese Marco “elisa251988” Levato si è fatto notare con l’ottima vittoria del braccialetto nell’evento 21 8-game dell’ICOOP 2014, arrivata al culmine di numerosi buoni risultati sia online che live.

Da Reggio Calabria arriva Paolo “PabloPablo87” Romualdo, con una passione innata per i videogames culminata nell’amore per il poker e i giochi on line: all’esordio nel 2011, Romualdo ha collezionato nel corso degli anni successi di livello, come quello nel Sunday Warm-Up di PokerStars, un podio al Night On Stars e alcune “top 3” in altri tornei come il Daily Deppe e il Mini NOS.

Un po’ di Calabria sarà intanto presente anche nella prossima edizione di A Night With PokerStars, trasmissione in onda dal 18 agosto sul canale tv DMAX interamente dedicata al poker. Tra i campioni internazionali ospiti del programma, ci sarà infatti anche Raffaele Sorrentino, altra punta di diamante della nostra regione, vincitore nel 2017 del PokerStars Championship Main Event a Montecarlo.

In soli sei anni, Raffaele Sorrentino è riuscito a diventare l’undicesimo giocatore più vincente della storia del poker sportivo italiano, grazie a risultati di rilievo come il secondo posto al No Limit Hold’Em Turbo dell’EPT a Barcellona, nel 2014, i piazzamenti a premi nella tappa francese di Deauville dell’European Poker Tour, il quinto posto nell’IPT 6 di Sanremo, il sesto nell’EPT di Barcellona e la decima posizione a Londra nel Main Event del circuito europeo più importante, fino a quello che è finora il suo miglior risultato, ossia la vittoria al Main Event della tappa di Montecarlo nel 2017.

Sorrentino, fortemente concentrato sulla propria crescita, tanto da trasferirsi a Malta e in Messico per migliorare le sue qualità al fianco dei più grandi campioni mondiali, è oggi considerato uno dei top player a livello internazionale, un giocatore completo e versatile che, come gli altri nomi citati, sta portando alto il nome della Calabria in tutto il mondo. Tante soddisfazioni, dunque, per la nostra regione, in uno sport in forte crescita e che appassiona ormai tutti: un motivo in più per seguire i tanti eventi organizzati in campo internazionale e portare il nostro tifo ai campioni sfornati da questa meravigliosa terra.