Calabria – 45enne muore schiacciato da una porta in ferro

Una fatalità quella accaduta nel piccolo centro di Bianchi in provincia di Cosenza. Un uomo di 45 anni è morto schiacciato da una porta scorrevole in ferro e legno pesante oltre 400 chili. Residente a Milano sembra fosse arrivato in Calabria per andare a trovare parenti o amici.

Ieri mattina nell’uscire di casa ha deciso di utilizzare la vettura parcheggiata in garage. Ma la porta scorrevole si è staccata dai ganci precipitando sul 45enne rimasto schiacciato. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco. Questi ultimi hanno poi effettuato il recupero della salma