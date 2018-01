Calcio a 5 – Befana dolce per il Club Quadrifoglio Soverato

Befana decisamente dolce per il Club Quadrifoglio che batte in casa nella gara valida per la quarta giornata di campionato il Nausicaa 05 per 6-2. Un risultato dai due volti in quanto nel primo tempo gli andreolesi sono scesi molto più decisi e convinti rispetto alla squadra soveratese. Quintetto iniziale di mister Vitale con Basile in porta, Caridi ultimo,esterni Politi e Girillo mentre il pivot è Sinopoli.

Nausicaa a viso aperto che impegna in diverse occasioni il portiere ospite che però viene trafitto al 17’ con Papaleo bravo a sfruttare l’occasione nel momento giusto. La rete sveglia il Club Quadrifoglio che nel finire prima con Parisi al 25’ pareggia i conti ed al 27’ Girillo trova il pertugio giusto su punizione e di destro batte il portiere ospite.

Dopo un primo tempo in ombra sale in cattedra il bomber Sinopoli che al 36’ insacca il 3-1. Gli ospiti non si arrendono e accorciano le distanze con un bel sinistro ad incrociare con Piroso al 45’. Sinopoli si prende definitivamente la scena marcando altre due volte il tabellino portando a 3 le reti complessive nel match. Gloria anche per D’Aquino per il 6-2 finale.

Da segnalare nel finale di primo tempo una rissa sedata con non poca fatica dall’arbitro il quale nel complesso ha disputato una partita assai mediocre con diverse situazioni poco chiare. Con questo risultato i soveratesi rimangono saldamente in testa alla classifica a quota 12 punti con il Tre Colli Fustal dietro a quota 9.