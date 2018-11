Calcio a 5 – Club Quadrifoglio Soverato batte Ludos Vecchia Miniera 6 a 3

Dopo la vittoria esterna contro il Futsal Fortuna arriva un altro importante successo in casa per il Club Quadrifoglio che supera per 6-3 i reggini della Ludos Vecchia Miniera. Partita che inizia con molta attenzione da entrambe le parti. Al 6’minuto prima occasione limpida per i soveratesi con Girillo che spedisce a lato da zero centimetri. Il fantasista però si riscatta sbloccando il match al minuto 11 intercettando un tiro indirizzato in porta dal suo compagno di squadra Politi portando i suoi in vantaggio. Nemmeno il tempo di esultare e gli ospiti pareggiano il conto con Malavenda. Nel finale Sinopoli si accentra e con il destro insacca il 2-1 che porta le due squadre negli spogliatoi. Ripresa totalmente diversa, il Quadrifoglio esce meno compassato e più propositivo con scambi veloci. Siamo al 33’ minuto quando Girillo s’invola sulla sinistra bruciando il suo diretto avversario e di sinistro buca l’estremo difensore Malara.

Tre minuti dopo passaggio intelligente di D’Aquino che vede Voci smarcatissimo che di sinistro non ha difficoltà a depositare in rete. Sessanta secondi dopo sussulto ospite con Malavenda che colpisce il palo. Al 40’ D’Aquino questa volta fa tutto da solo incuneandosi in area di forza battendo il portiere di piatto. Malavenda per i reggini si rende protagonista di un bellissimo goal al 41’ con una punizione a giro che lascia di stucco Loprieno.

Sul 5-2 i biancorossi si adagiano lasciando diverse occasioni alla Ludos e solo Loprieno ed un arcigno Chiaravalloti riescono a tenere alta la concentrazione. Finale di partita nel segno del numero tre in quanto Girillo sigla la sua tripletta personale e Pinna per la Ludos sigla il terzo goal complessivo. Club Quadrifoglio che rimane fermamente in zona playoff con 18 punti grazie a questa vittoria.