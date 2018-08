Calcio a 5 – Domenico Chiaravalloti nuovo giocatore del Club Quadrifoglio Soverato

Prosegue senza sosta la campagna di rafforzamento del Club Quadrifoglio Soverato in vista del campionato di serie C2. È stato aggiunto un altro importante tassello nella rosa, si tratta di Domenico Chiaravalloti che ritrova mister Matacera come ai tempi del Giropaco.

Il nuovo giocatore soveratese ha nel suo curriculum le esperienze appunto con il Giropaco dove vinse i playoff, conquista della serie C2 con il Five Soccer Catanzaro e con l’Andrè Calcio a 5 (tramite i playoff) , la vittoriosa militanza con il Futura Energia Soverato in quanto protagonista della Coppa Italia Calabria ed infine la più recente con l’Enotria Città di Catanzaro dove bissa il successo della Coppa Italia Calabria. In bocca al lupo Domenico!