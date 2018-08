Calcio a 5 – Doppia operazione in entrata per il Club Quadrifoglio Soverato

Altra doppia importante operazione in entrata per il Club Quadrifoglio Soverato che in colpo solo si aggiudica le prestazioni di Antonio Voci meglio conosciuto come “Totò Cassano” e Francesco Cannistrà.

Antonio Voci, esperto calcettista, ritorna dopo un pò di anni al club Soveratese ed è reduce dall’importante annata con la maglia del Davoli Academy dove sfiorò la promozione in serie C1. Per lui parla il curriculum viste le numerose presenze con diverse squadre del comprensorio, Soverato calcio a 5 e Polisportiva Catanzarese tra queste.

Francesco Cannistrà invece calcherà per la prima volta in ambito professionistico il rettangolo di gioco del calcio a 5 in quanto,dopo una parentesi cestistica presso il Nuovo Basket Soverato,ha disputato gli ultimi due anni il campionato di calcio a 11 vestendo la maglia del Montepaone Calcio, rivelandosi protagonista della vittoria del campionato conquistando la promozione.