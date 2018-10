Calcio a 5 – Il Club Quadrifoglio Soverato batte la Rosarnese 10 a 3

Non si è fatta attendere la risposta del Club Quadrifoglio dopo l’eliminazione in Coppa Calabria ad opera dell’Enotria Five Soccer. I biancorossi che devono fare a meno del mister Matacera squalificato, battono la Rosarnese con il largo punteggio di 10-3. Partita bloccata nei primi minuti con gli ospiti bravi a chiudere e ripartire velocemente e grazie ad una di queste ripartenze passano in vantaggio al sesto minuto con Cannizzaro Antonino.

Il pareggio non tarda ad arrivare grazie a Voci che trova l’angolino sul primo palo. Al 12′ Girillo trova l’imbucata ancora per voci per il 2-1. Il tris che chiude la prima frazione è una triangolazione di pregevole fattura orchestrata da Chiaravalloti e Zaffino e conclusa in porta da Girillo. Nella ripresa cala un pò fisicamente la Rosarnese ed i biancorossi aumentano il distacco con Voci (tripletta la sua) ben servito da Zaffino. Nel giro di due minuti uno-due fulmineo di Girillo che si regala il tris personale.

Al 41′ Fazzari Fabio cerca di dare la scossa ai suoi compagni portando il risultato sul 6-2,il quale però viene prontamente rimpinguato dalla doppietta di Caridi entrato molto bene in partita. Nel finale il Club Quadrifoglio tra i tanti contropiede falliti ne concretizza solamente due con D’Aquino(52′) e Zaffino(54′).

Per le statistiche la rete di Fenice per gli ospiti. Un bel risultato che porta via l’amarezza dell’eliminazione in coppa e mantiene saldo il posizionamento in alta classifica. Nella prossima giornata, i biancorossi osserveranno il loro turno di riposo previsto da calendario.