Calcio a 5 – Il Club Quadrifoglio Soverato vince il derby per differenza reti

C’è voluta la differenza reti tra andata e ritorno per decretare la vincitrice del derby di Coppa Calabria di serie C tra Club Quadrifoglio Soverato e Blingink Soverato (andata 4-2, ritorno 1-3). Davanti ad un palazzetto gremito nonostante l’inizio della stagione, le due compagini si sono date battaglia dal primo all’ultimo secondo del match rispettando cosi le attese.

Il Blingink parte a testa bassa vista la situazione di svantaggio rimediata all’andata e aggredisce ogni avversario in ogni zona del campo. Al 9 minuto Celia scarica un destro potente che si stampa sul palo. Al quarto d’ora Politi per il Quadrifoglio impegna Santise C. (che per questa partita sveste i panni di difensore per quelli da portiere)il quale risponde egregiamente. Al 20′ Parafati impegna Loprieno. Passano sette minuti e Donato viene agganciato in area ma rimane in piedi continuando cosi l’azione e l’arbitro decide di non fischiare il penalty. Pochi minuti dopo però si riscatta sbloccando la gara con il suo marchio di fabbrica, sinistro potente imprendibile per Loprieno.

Il Quadrifoglio si sveglia dall’assedio dei cugini e Politi recupera un pallone insidioso fa ripartire l’azione,scambia con Sinopoli e pareggia i conti. Si va al riposo sul punteggio di parità. Nella ripresa al settimo minuto è Girillo a colpire il palo. Un minuto dopo occasione gigantesca non sfruttata da Parafati che da zero metri spara alto fallendo il vantaggio. Al 47′ però eccolo il vantaggio per gli ospiti con l’azione portata avanti da Santise C, il quale sfruttando la possibilità del quinto uomo libero, prova il tiro da lontano di destro ed insacca. Gli animi iniziano a scaldarsi ed a farne le spese è Parafati Francesco del Blingink espulso per doppia ammonizione.

Il Quadrifoglio non sfrutta però la superiorità numerica. Al 59′ Donato colpisce la traversa di sinistro, l’arbitro intanto concede sei minuti di recupero in un clima che si surriscalda sempre di più. Al 64′ altro legno per gli ospiti con Castanò,nel ribaltamento di fronte ancora Santise C protagonista di una grandissima parata su Sinopoli. Nell’ultimo minuto di recupero tiro libero per gli ospiti e Celia realizza il 3-1.Secondi finali palpitanti ma il Club Quadrifoglio passa il primo turno di Coppa Calabria dove nel secondo turno affronterà l’Enotria Five Soccer Catanzaro(andata 10 ottobre alle ore 15,ritorno il 24 ottobre alle ore 15) .Un derby bellissimo sotto tutti i punti di vista, due squadre che si sono affrontate a viso aperto con scontri decisi ma non cattivi.

Ottima la prova complessiva del Blingink Soverato che con un pizzico di fortuna in più avrebbe creato grossi presupposti per passare il turno, mentre il Club Quadrifoglio ha concretizzato le occasione capitate nella gara d’andata che gli sono valse poi la qualificazione. Terzo tempo molto sereno ed amichevole tra le due squadre a fine partita.