Nuovo acquisto in casa biancorossa. È stato definito l’acquisto del giocatore Giovanni Cortese. Classe ’89,di lui ricordiamo i trascorsi con l’ André calcio a 5, la proficua stagione con il Futura Energia Soverato dove ha vinto i playoff in serie D e campionato di serie C2 ed in questa stagione alcune presenze con il Blingink Soverato. Benvenuto Giovanni!

