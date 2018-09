Calcio a 5 | Quadrifoglio Soverato – Pro Pellaro 16 a 5

Non ci poteva essere esordio migliore per il Club Quadrifoglio Soverato nel campionato di serie C2. I biancorossi si sono imposti con il largo risultato di 16-5 contro i reggini del Pro Pellaro Soccer Lab. Partita, come evidenzia il tabellino, nettamente a senso unico, con i ragazzi di mister Matacera superiori in ogni aspetto.

Il primo marcatore stagionale in campionato è Zaffino che sblocca il match al minuto 8 girandosi bene in area di rigore. Passano cinque minuti e D’Aquino si ritrova il pallone tra i piedi dopo un rimpallo e con la porta sguarnita appoggia in rete il 2-0.Al quarto d’ora Sinopoli di punta sigla il 3-0. Risposta ospite con Malara il quale riduce lo svantaggio quattro minuti dopo. Minuto 22′ prove d’intesa Sinopoli-Girillo e quest’ulimo insacca il 4-1. Zaffino nel finale sigla altre due reti per il suo tris personale (bellissimo soprattutto lo scambio con Sinopoli). Si va al riposo sul 6-1.

Ripresa senza respiro in quanto in ogni azione il tabellino viene continuamente aggiornato. La coppia Girillo-Sinopoli ancora protagonista in quanto i due si scambiano i favori al netto di assist e realizzazioni. Prima Sinopoli su assist di Girillo al 33′ e viceversa due minuti dopo per l’ 8-1. Entra nel tabellino dei marcatori Chiaravalloti il quale sfrutta uno dei tanti errori della difesa reggina e deposita in rete il 9-1. Al 39′ Sinopoli in mischia 10-1. Un minuto dopo tocco morbido di Girillo 11-1. C’è spazio di una traversa per Chiaravalloti tra una rete ed un’altra che arriva puntuale al minuto 44′ con Girillo su assist di Cannistrà,che sforna un secondo assist poco dopo anche per Chiaravalloti. Il Pro Pellaro si affaccia ogni tanto dalle parti dell’estremo difensore soveratese Forti concludendo in rete con Mangiale un bel contropiede. Cannistrà oltre agli assist conquista la sua gioia personale con una rete al minuto 49′ con un bel destro da fuori.

Altre due fiammate ospiti con Fortugno ed il giovane Cantarella per il 14-4. Girillo mattatore del match chiude al meglio la cinquina personale con un bellissimo scavetto d’esterno Un altro giovanissimo reggino Leonardo sigla l’ultima marcatura ospite mentre il match viene concluso da Sinopoli di punta confezionando il poker personale. Insomma non poteva esserci miglior inizio per i biancorossi che dedicano questa bellissima vittoria al loro ds Rijillo nel giorno del suo compleanno. Proprio il ds Rijillo si complimenta con la squadra ospite che si è ben distinta soprattutto per correttezza rispecchiando a pieno i valori del suo allenatore Cristofaro.