Calisthenics Calabria Summer Cup 2018, successo al Lido Marechiaro di Soverato

Il caldo non ha scoraggiato i ragazzi giunti a Soverato da ogni regione d’Italia per condividere una passione e mettere a dura prova la forza e i sacrifici di ore e ore di allenamento. Il Calisthenics Calabria Summer Cup 2018, competizione sportiva che si tiene in Calabria nel mese di agosto, organizzata dal Team Calisthenics Calabria con il patrocinio del CSEN Comitato provinciale Catanzaro, è giunta quest’anno alla sua terza edizione sbarcando sulla splendida spiaggia soveratese presso il lido Marechiaro.

Un successo rinnovato in termini di partecipanti (ben sessantacinque atleti) e di pubblico (in trecento sono arrivati da tutta Italia per il raduno), che gli organizzatori hanno potuto raccogliere con grande soddisfazione domenica scorsa, 5 agosto 2018.

La manifestazione sportiva, dedicata al “calisthenics”, disciplina affine al fitness e alla ginnastica, è il frutto del duro e incessante lavoro svolto dal Team Calisthenics Calabria, che, supportato sempre dal CSEN catanzarese, nella persona del suo presidente Francesco De Nardo, si impegna a diffondere e sviluppare il calisthenics su tutto il territorio calabrese.

Uno sport che sta acquisendo sempre più adepti entusiasti di praticarlo, che prevede il raggiungimento di abilità atletiche a corpo libero con il supporto di strutture come sbarre, parallele e anelli della ginnastica ed eventualmente di pesi, usati come sovraccarico al proprio peso corporeo. Le sue caratteristiche distintive sono la possibilità di essere praticato con l’ausilio di pochissima o nulla attrezzatura e di essere adattabile progressivamente a qualsiasi livello atletico. Tanto ha portato alla formazione di numerosi gruppi di sportivi amatoriali che si allenano all’aperto nei parchi cittadini su strutture pubbliche.

Dunque, una disciplina per tutti che unisce, che implica tanta socializzazione e condivisione. E la condivisione di una grande passione, l’unione e la socializzazione sono stati gli elementi che hanno caratterizzato la terza edizione del Calisthenics Calabria Summer Cup, che ha rappresentato non solo un momento di confronto per i partecipanti, ma in generale un’occasione per i centinaia di appassionati, partiti con entusiasmo dalle diverse regioni della Penisola, di vivere una giornata di sport, unica nel suo genere, degna di arricchire il bagaglio d’esperienza di ciascuno.

La competizione ha previsto diverse gare per categorie.

Di seguito, i classificati:

Gara Skills. 1. Manuel Caruso (Lombardia); 2. Igor Leo (Puglia); 3. Antonio Gaccione (Calabria).

Endurance donne. 1 Maria Chiara Bianco; 2 Valeria Zingaro; 3. Francesca Di Pilato.

Endurance Advanced. 1. Matteo Magro (Calabria); 2. Giuseppe Adducci (Puglia), 3. Francesco Pio Ramunno (Basilicata)

Endurance Beginner. 1. Francesco Vercei; 2. Vincenzo Ruberto; 3. Leonardo Ciconte.