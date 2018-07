Caminia – Perde controllo auto e finisce contro palo illuminazione, conducente illesa

Disavventura ieri pomeriggio per una giovane ragazza che percorreva alla guida di una Fiat 500 via per Caminia Alta, la ripida salita che giunge al villaggio Lopilato.

Per cause accidentali, la giovane ha perso il controllo della vettura e ripercorrendo parte della strada a ritroso ha impattato contro il muretto di delimitazione della carreggiata e al palo dell’illuminazione pubblica posto nelle vicinanze.

La forte velocità acquisita in discesa dalla vettura fuori controllo ha fatto sì che la stessa scavalcasse il muretto di delimitazione finendo contro il lampione stradale che ne bloccava la corsa evitando all’auto di finire giù nella scarpata. Tanta paura per la giovane conducente che fortunatamente non ha riportato ferite. I vigili del Fuoco del distaccamento di Soverato hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura in attesa del soccorso stradale.