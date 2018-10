Campionato al via; per il Volley Soverato esordio al “Pala Scoppa” con Olbia

Count down terminato. Si alza il sipario sul Samsung Volley Cup A2 con il Volley Soverato ai nastri di partenza per la nona stagione consecutiva. Dunque, da domenica, si inizierà a fare sul serio e conteranno i punti sui vari campi della serie A. La compagine cara al presidente Matozzo, inserita nel girone A, esordirà in casa, davanti al pubblico del “Pala Scoppa” contro Volley Hermaea Olbia di coach Anile in un match atteso da tutto l’ambiente biancorosso; dopo un mese e mezzo pieno di preparazione, infatti, le ragazze guidate dall’esperto coach Bruno Napolitano sono pronte ad iniziare questa avventura in una stagione lunga e difficile.

Capitan Aricò e compagne, nelle ultime due settimane hanno svolto alcuni allenamenti congiunti mostrando di avere ampi margini di miglioramento; d’altronde, la squadra guidata da Napolitano, Formenti a parte, è completamente nuova e solamente con il passare del tempo e allenandosi intensamente come Napodano e compagne fanno dall’inizio della preparazione, potrà trovare la giusta intesa tra i reparti; è un gruppo giovane quello costruito dalla società calabrese e, come dichiarato dal presidente Matozzo, c’è fiducia per la disputa di una stagione positiva.

“Finalmente si parte. Domenica saremo ancora una volta ai nastri di partenza del secondo campionato nazionale femminile; per la mia società, che compie sempre grossi sacrifici, è motivo di orgoglio portare ancora in alto il nome della città di Soverato e dell’intera regione Calabria. In questa stagione, poi, siamo ancora più contenti di avere un tecnico esperto, “calabrese doc”, con cui abbiamo voluto costruire una squadra giovane composta da ragazze che si impegnano e vogliono fare bene in questa loro avventura in riva allo Ionio. Domenica sarà importante partire bene davanti al nostro pubblico che, son sicuro, ci seguirà in massa come sempre per sostenere le ragazze. Affronteremo Olbia, una squadra da affrontare con le pinze e la giusta concentrazione; vogliamo iniziare bene questa stagione che prevedo positiva per il Volley Soverato”. Appuntamento, quindi, al “Pala Scoppa” domenica alle ore 17.