Cane finisce in una trappola per cinghiali, liberato dai vigili del fuoco

Era finito in una trappola a cappio da bracconaggio per la cattura di cinghiali ma, il cane è stato salvato grazie all’intervento di una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme. È sucesso in località Quadrati nel comune di Lamezia.

A dare l’allarme alcuni selecontrollori lametini della Regione Calabria Nucleo Provinciale Catanzaro (ovvero dei cacciatori con qualifiche specifiche che svolgono mansioni di controllo, di quelle specie animali, che per ottimale insediamento nel territorio, vengono dette invasive, in questo caso la specie cinghiale) che effettuavano servizio nella zona.

Sul posto sono così arrivati i vigili del fuoco del locale distaccamento che, tranquillizzato il povero amimale, lo hanno liberarto. Il cane, stremato ma in buono stato di salute, è stato rifocillato e consegnato al suo legittimo proprietario che nel frattempo è stato rintracciato.

Sul posto è stato anche richiesto l’intervento dei Carabinieri Forestali che, da sopralluogo effettuato, hanno rinvenuto ulteriori 7 trappole da bracconaggio che sono state prontamente smantellate e poste sotto sequestro. Indagini sono ora in corso per risalire ai responsabili.